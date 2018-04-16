Махмуд Аббас поздравил президента Азербайджана

2018-04-16 19:54 | www.apa.az | 4

Президент Государства Палестина, председатель Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Махмуд Аббас поздравил Ильхама Алиева с избранием на пост президента Азербайджана.

Как сообщает АПА, в поздравительном письме говорится:

«Уважаемый господин президент. Поздравляю Вас с переизбранием на пост президента от имени народа Палестины и лично от своего имени. Желаю Вам успехов в достижении поставленных целей во имя процветания Вашего народа. Выражаем нашу приверженность к укреплению существующего между нашими странами и народами и основывающегося на совместных интересах сотрудничества, высоко ценим Вашу поддержку созданию независимого Палестинского государства. Ваше Превосходительство, примите мои самые лучшие пожелания. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов».