Cемь человек погибли в ходе беспорядков в тюрьме в США

2018-04-16 19:10 | www.oxu.az | 6
Семь заключенных погибли и 17 пострадали в результате массовой драки в тюрьме американского штата Южная Каролина.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пенитенциарного учреждения Джеффа Тэйллона.
По его данным, инцидент произошел в тюрьме строгого режима Lee Correctional Institute в городе Бишопвилл.
Потасовка началась в воскресенье вечером, и лишь к утру понедельника с помощью сотрудников правоохранительных органов штата драку удалось прекратить.
Тэйллон отметил, что никто из персонала учреждения не пострадал.
В тюрьме Lee Correctional Institute содержатся около 1,5 тыс. заключенных, осужденных за тяжкие преступления.