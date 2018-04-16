Трамп: Россия и Китай играют в девальвацию валют

2018-04-16 19:21 | www.oxu.az | 5

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Россию и Китай за снижение курса национальных валют по отношению к доллару и назвал подобную экономическую стратегию «неприемлемой».

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Россия и Китай играют в девальвацию валют, в то время как США продолжают поднимать процентную ставку. Неприемлемо!» - написал он в Twitter.

В феврале 2017 года российский Минфин начал скупать валюту на внутреннем рынке для минимизации зависимости рубля от нефтяных цен. На эти цели расходуют средства, полученные от продажи энергоресурсов.

Влияние этих операций на обменный курс, по заверениям ЦБ, будет нейтральным.

В Минфине ранее сообщили, что с 6 апреля по 8 мая на покупку валюты уйдет 240,7 миллиарда рублей. Однако в понедельник из-за резкого падения курса от этих мер отказались.

Центробанк пообещал вернуться к ним, когда рынок стабилизируется.

В 2015 году Народный банк Китая резко ослабил юань к доллару (сразу на 3% — с 6,20 до 6,40), что потрясло мировые фондовые рынки. За этим последовали еще три волны девальвации: зимой 2016 года (до 6,55), в июле 2016 года (до 6,67) и в октябре 2016 года.

После первой волны эксперты утверждали, что регулятор снижает курс для того, чтобы простимулировать экспорт. Власти Китая опровергали эти заявления.

Сейчас китайская валюта значительно укрепилась по отношению к доллару США.

А.Б.

