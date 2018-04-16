В Ереване оппозиция призвала к блокаде здания парламента - ОБНОВЛЕНО

2018-04-16 20:33 | www.apa.az | 6

Лидер фракции "Елк" Никол Пашинян призвал народ перекрыть все входы и выходы, ведущие к зданию Национального собрания Армении.

Как передает АПА со ссылкой на «Спутник-Армения», об этом он заявил в ходе митинга на площади Франции.

Жителей других городов и деревень оппозиционный лидер призвал перекрыть межгосударственные трассы, чтобы акция приняла более масштабный характер.

Отметим, в ходе столкновений с полицией пострадали люди. По данным министерства здравоохранения Армении, сегодня в больницы Еревана за медпомощью обратилось 46 человек, из которых шестеро - полицейские.

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18:53

Уголовное дело по статье «массовые беспорядки» возбудили в Армении после стычки демонстрантов с полицией в центре Еревана.



Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, участники акции протеста, возглавляемой оппозиционным депутатом Николом Пашиняном, выступают против выдвижения на пост премьера экс-президента страны Сержа Саргсяна. В понедельник они пытались прорваться в здание парламента в Ереване, полиция пресекла эти попытки.

«Шестнадцатого апреля участники собрания, продолжая противоправную деятельность, направились к проспекту Баграмяна, попытались прорваться через полицейское оцепление, не выполняли их законное требование», — говорится в сообщении, размещенном на сайте генпрокуратуры.





В заявлении отмечается, что было повреждено государственное и частное имущество, применено насилие против полицейских.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «массовые беспорядки» и «организация и проведение собраний с нарушением закона», — отмечается в сообщении. Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет.





Митингующие переносят свой лагерь от площади Франции ближе к парламенту — на проспект маршала Баграмяна, они намерены остаться там на ночь, - заявил в понедельник руководитель акции Никол Пашинян.



«Мы никуда не уходим. Мы переносим сюда технику и будем проводить митинг здесь», — сказал Пашинян перед полицейским оцеплением на проспекте Баграмяна. По его словам, основной митинг состоится в 19.00 по местному времени.



Пашинян прибыл к месту акции из медцентра «Наири», куда был доставлен после стычки с полицией, когда его сторонники пытались прорваться к парламенту. Он сообщил журналистам, что поцарапал руку о колючую проволоку. «Никакого насилия в отношении меня полиция не применяла», — отметил Пашинян.





Министерство здравоохранения Армении сообщает, что 46 человек обратились за медпомощью после столкновений между полицией и противниками назначения экс-президента Сержа Саргсяна премьером.



Участники акции протеста в понедельник пытались прорваться в здание парламента в Ереване, полиция пресекла эти попытки.

«В медицинские учреждения обратились 46 граждан, в том числе шесть полицейских. Часть из них, получив медпомощь, выписана», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минздрава, у гражданских лиц диагностированы поверхностные повреждения ног, а у полицейских – ранения острыми и тупыми предметами.

«Одного из полицейских оперируют, у него повреждена вена», — говорится в сообщении.



Напомним, 9 апреля избранный президент Армении Армен Саркисян после вступления в должность принял отставку правительства. Роспуск кабмина в день инаугурации нового президента предусмотрен переходными положениями реформированной конституции. В дальнейшем правительство будет автоматически уходить в отставку лишь после парламентских, а не президентских выборов. После избрания премьера в пятидневный срок президенту должны быть представлены кандидатуры членов правительства, а в 15-дневный срок должно быть сформировано две трети кабинета.

Правящая коалиция выдвинула Саргсяна на пост премьера.

Национальное собрание Армении избрало 2 марта Саркисяна новым, четвертым по счету президентом страны. После завершения президентского срока бывшего главы государства Саргсяна вступил в силу новый текст конституции Армении, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими.



