Эрдоган и Столтенберг обсудили ситуацию в Сирии

2018-04-16 21:43 | www.apa.az | 4

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял сегодня в Анкаре генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, в ходе встречи они обсудили отношения Турция - НАТО и региональные события, в том числе в Сирии.

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг подчеркнул стратегическую важность, которую Турция играет для альянса. Столтенберг также обсудил с президентом Эрдоганом подготовку к саммиту НАТО, который пройдет в июле в Брюсселе.

Он также сообщил, что стороны обменялись мнениями по вопросам борьбы с терроризмом, а также о проведенной США, Великобританией и Францией операции в Сирии в ответ на применение Дамаском химического оружия в Думе.