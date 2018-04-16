WP: Трамп распорядился отложить введение новых санкций против России

2018-04-16 22:38 | www.apa.az | 7

Президент США Дональд Трамп распорядился отложить введение новых санкций против России.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники в американской администрации.

Сообщается, что Трамп после обстоятельных переговоров со своими советниками распорядился повременить с введением новых экономических санкций в отношении России, которые ранее анонсировала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.