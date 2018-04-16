Лавров: “Россию наказывают за "неверный" выбор главы государства”

2018-04-16 23:41 | www.apa.az | 6

Соединенные Штаты санкциями хотят наказать россиян за "неверный" выбор главы государства.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью BBC.

“Когда они говорят, что никогда не будут использовать санкции против россиян, а только против олигархов, политиков, военных, которые тревожат мир, они врут. Потому что их желание, как я вижу, состоит в том, чтобы растревожить тысячи, десятки и сотни тысяч россиян", - отметил глава МИД РФ.

Лавров констатировал, что российская экономика выдержала многое, начиная со Второй мировой войны: “Россия переживет новые американские санкции. Не волнуйтесь, мы переживем”.