Оппозиционеры перекрывают центральные улицы Еревана - ОБНОВЛЕНО

2018-04-17 00:03 | www.apa.az | 5

Группы оппозиционеров перекрывают центральные улицы Еревана.

Как сообщает АПА со ссылкой на news.am, они перекрыли перекресток улиц Туманяна-Абовяна, после чего двинулись к Северному проспекту, пытаясь перекрыть площадь Республики. В настоящее время они заблокировали перекресток Маштоца и Амиряна.

По ходу действие происходят стыки между участниками акции и водителями, но до серьезных столкновений не дошло. По словам, лидера партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна, они не контролируют этот процесс, люди действуют произвольно.

Ранее Пашинян представил план действий на 17 апреля, который подразумевает перекрытие всех улиц к зданию парламента, чтобы помешать специальному заседанию, в ходе которого должен быть избран премьер-министр страны.

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20:33

Лидер фракции "Елк" Никол Пашинян призвал народ перекрыть все входы и выходы, ведущие к зданию Национального собрания Армении.

Как передает АПА со ссылкой на «Спутник-Армения», об этом он заявил в ходе митинга на площади Франции.

Жителей других городов и деревень оппозиционный лидер призвал перекрыть межгосударственные трассы, чтобы акция приняла более масштабный характер.

Митингующие вернулись на площадь Франции с проспекта маршала Баграмяна, где расположено здание парламента, они намерены ночевать на площади.

Отметим, в ходе столкновений с полицией пострадали люди. По данным министерства здравоохранения Армении, сегодня в больницы Еревана за медпомощью обратилось 46 человек, из которых шестеро - полицейские.