Минфин США следит за валютной политикой Китая

2018-04-17 00:19 | www.trend.az | 4

Министерство финансов США следит за тем, занимается ли Китай манипуляцией курса юаня. Об этом в понедельник во время поездки президента Дональда Трампа во Флориду журналистам заявила его пресс-секретарь Сара Сандерс, чьи высказывания распространил Белый дом, пишет РИА Новости.

"Он [Китай] в контрольном списке. Это то, за чем министерство финансов следит очень пристально. Мы продолжаем наблюдать за этим", - сказала она.

Ранее в понедельник сам Трамп в Twitter заявил, что Россия и Китай занимаются девальвацией своих валют, пока США продолжают повышать процентные ставки. Хозяин Белого дома назвал эту ситуацию неприемлемой.