Решение Трампа оживило рубль

2018-04-17 00:20 | www.oxu.az | 3

Информация о том, что Дональд Трамп дал указание отложить введение новых санкций в отношении России, оживила рубль.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Рынок оперативно отреагировал на данную публикацию. Как свидетельствуют данные торгов, по состоянию на 21:41 мск рубль вырос по отношению к доллару на 50 копеек, до 61,55 рубля, а к евро — на 39 копеек, до 76,16 рубля.

15 апреля сообщалось о готовности Вашингтона ввести новые ограничительные меры из-за поддержки Москвой президента Сирии Башара Асада. Новые санкции коснутся компаний, осуществляющих поставки сирийским властям.

А.Б.

