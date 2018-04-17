Шефчович: Конкуренция должна стать одним из аспектов развития газового рынка Евросоюза

2018-04-17 00:25 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Одним из аспектов развития газового рынка Евросоюза должна стать конкуренция. Об этом в своем Twiter написал в понедельник вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

"Будущее европейского газового рынка: безопасность, инфраструктура, конкуренция", - написал Шевчович.

Как отметил в ходе Энергетического саммита ЕС, прошедшего в понедельник в Брюсселе, комиссар Еврокомиссии по вопросам климатических изменений и энергетики Мигель Ариас Каньете, проект "Южный газовый коридор" играет важную роль в усилиях ЕС по диверсификации маршрутов и источников поставок энергоресурсов.

В настоящее время Евросоюз в значительной степени зависит от импорта газа, причем зависимость эта будет только возрастать: до примерно 83 процентов к 2040 году с нынешних примерно 70 процентов.