Россия пообещала привезти в ОЗХО «пострадавших» от химоружия актеров

2018-04-17 00:31 | www.oxu.az | 4

Российская сторона пообещала привезти на заседание Организации по запрещению химического оружия тех, кто участвовал в подготовке провокаций в Сирии.

Об этом заявил постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

«Мы предупредили, что в следующий раз, когда они захотят обсуждать сирийскую тематику, мы привезем сюда в Гаагу тех людей, которые принимали участие в постановочных съемках Белых касок».

Которые вольно или невольно были соучастниками грандиозных провокаций, будь то в сирийской Думе или в Хан-Шейхуне», - сказал дипломат.

Ранее в апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял о наличии неопровержимых данных о том, что вероятная химатака в Думе была постановкой спецслужб.

Он указал, что к ней причастно «государство, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании», однако не назвал его.

А.Б.

