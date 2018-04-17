Оппозиционеры перекрывают центральные улицы Еревана - ОБНОВЛЕНО + ФОТО + ВИДЕО

2018-04-17 00:39 | www.oxu.az | 5

Группы оппозиционеров перекрывают центральные улицы Еревана.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на news.am, они перекрыли перекресток улиц Туманяна-Абовяна, после чего двинулись к Северному проспекту, пытаясь перекрыть площадь Республики.

В настоящее время они заблокировали перекресток Маштоца и Амиряна.

По ходу действие происходят стыки между участниками акции и водителями, но до серьезных столкновений не дошло. По словам лидера партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна, они не контролируют этот процесс, люди действуют произвольно.

Ранее Пашинян представил план действий на 17 апреля, который подразумевает перекрытие всех улиц к зданию парламента, чтобы помешать специальному заседанию, в ходе которого должен быть избран премьер-министр страны.

21:26

На площади Франции в Ереване начался митинг участников акции протеста.

Выступая на митинге, его организатор, депутат Национального Собрания Никол Пашинян заявил, что сегодняшние события показали: армянский народ - свободолюбивый народ, передает Oxu.Az со ссылкой на news.am.

По словам Пашиняна, инициированное им движение пользуется содействием тысяч граждан республики. «Это искреннее движение, справедливое, это движение надежды во имя победы гражданина», - заявил Пашинян.

Депутат призвал завтра блокировать здание Национального Собрания, где должны состояться выборы премьер-министра. На этот пост выдвинута кандидатура Сержа Саргсяна.

Пашинян проинформировал сторонников о том, что у здания несколько выходов - на проспект Баграмяна, перекресток Демирчян-Прошян, к улицам Сарьяна и Прошяна, Алабяна. Из толпы раздались призывы блокировать здание прямо сейчас.

Это предложение Пашинян отклонил, напомнив, что ночью мало народа остается, и действовать надо утром, блокировав все подходы к зданию НС. С этой целью он намерен использовать грузовики, в том числе мусорные.

Начатую сегодня акцию «перекроем улицы» завтра Пашинян намерен реализовать в еще больших масштабах. Попутно он призвал студентов продолжить участие в акции, таким образом прогуливая занятия.

19:31

После столкновений между полицией и протестующими в центре Еревана за медицинской помощью обратились 46 человек.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление минздрава страны.

«В медицинские учреждения обратились 46 граждан, в том числе шесть полицейских. Часть из них, получив медпомощь, выписана», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, протестующие получили поверхностные повреждения ног. Полицейские в основном получили ранения острыми и тупыми предметами, одному из них потребовалась операция.

10:54

Участники акции, протестующие против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром, перекрыли несколько центральных улиц Еревана.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ, между студентами, принимающими участие в акции, и полицейскими произошло столкновение.

Последние требуют, чтобы протестующие не ограничивали право на перемещение граждан.

Периодически возникают также перепалки между водителями автотранспорта, блокированного митингующими.

Вечером 13 апреля лидер партии «Гражданский договор», депутат парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян начал круглосуточную акцию в знак протеста против возможного премьерства Сержа Саргсяна. Участники акции перекрыли движение, которое парализовано уже третьи сутки.

Накануне Пашинян заявил о переходе к активным действиям, «блокировке» транспорта и здания парламента Армении.