Klublarında ən çox mövsüm keçirmiş futbolçuların siyahısı açıqlanıb

2018-04-17 00:45 | www.apa.az | 4
“Yuventus”un qapıçısı Canluici Buffon TOP-5 ölkələrin çempionatlarında hazırkı klubunda ən çox mövsüm keçirmiş oyunçudur.
Apasport.az saytının məlumatına görə, bu barədə CİES Futbol Araşdırmalar Mərkəzi açıqlama yayıb.
Cari mövsüm 40 yaşlı qapıçı üçün “Yuventus”da 17-cidir. İkinci pillədə 39 yaşlı müdafiəçi Sercio Pelissie qərarlaşıb. O, 16.5 mövsümdür ki, “Kyevo”nun formasını geyinir.
Ən “vəfalı” futbolçuların ilk “5-liy”i aşağıdakı kimidir.
1. Canluici Buffon – “Yuventus” – 17 mövsüm
2. Sercio Pelissie – “Kyevo” – 16.5
3. Daniele De Rossi – “Roma” – 15.5
4. Roman Vaydenfeller – “Borussiya D.” – 15
5. Andres İnyesta – “Barselona” – 15