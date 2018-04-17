Британия в панике: Россия готовит кибервойну - ВИДЕО

2018-04-17 00:59 | www.oxu.az | 6

Британская пресса бъёт тревогу - страна может подвергнуться кибератакам со стороны России.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Daily Telegraph, Daily Express и Daily Mirror.

Как утверждают газеты - именно такой способ возмездия, вероятно, может выбрать Москва в ответ на авиаудары коалиции в Сирии.

«Российская кампания по дезинформации уже началась. Количество троллей из России увеличилось в 2000 раз за последние сутки. Мы продолжим сообщать о подобных фактах», - заявила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

Журналисты говорят о возможных кибератаках на аэропорты, железные дороги, больницы, электростанции и банки.

Кроме того, таблоиды пишут о готовящейся кампании по дезинформации. Однако британские газеты утешают - министерство обороны страны готово отбить атаки, если Кремль решится на цифровую войну.

Ранее правительство Германии заявило, что недавняя кибератака на МИД страны была подготовлена на территории России.

Москва расценила авиаудары США, Великобритании и Франции как акт агрессии и желание нарушить мир во всем мире.

А.Б.

