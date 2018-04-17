В США поступают в продажу мемуары экс-главы ФБР о Трампе

2018-04-17 01:42 | www.trend.az | 5

Мемуары бывшего директора ФБР Джеймса Коми "Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство", которые посвящены его взаимодействию с американским лидером Дональдом Трампом, поступят на полки книжных магазинов во вторник, пишут РИА Новости.

За несколько дней до публикации книга уже вышла в топы в списке бестселлеров на сервисе доставки товаров по онлайн-заказам Amazon наряду с другой небезызвестной работой – "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" журналиста Майкла Вулффа.

Коми был назначен на пост директора ФБР в 2013 году по представлению президента Барака Обамы. В 2016 году в период избирательной кампании в США Коми оказался в центре скандала, когда расследовал деятельность экс-госсекретаря и кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Первоначально ФБР не нашло преступного умысла в том, что Клинтон использовала личный почтовый сервер для служебной переписки. Однако незадолго до выборов расследование вновь ненадолго возобновили по вновь открывшимся обстоятельствам. Позднее Клинтон говорила, что в том числе такие действия ФБР и Коми привели к ее поражению на выборах.