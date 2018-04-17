Китай получил «смертельное оружие»

2018-04-17 01:52 | www.oxu.az | 6

Народно-освободительная армия Китая приняла на вооружение новую баллистическую ракету средней дальности.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на China Military.

Ракета способна нести ядерную и обычную боеголовки, название нового оружия не приводится. В издании отметили, что церемония передачи нового вида вооружения состоялась в одной из ракетных бригад Народно-освободительная армия Китая.

«Она может использоваться для нанесения оперативного ответного ядерного удара, а также точных ударов по важным наземным целям, а также крупным и средним кораблям», - пишет China Military.

Как пишет РИА Новости, новую ракету китайские СМИ назвали «смертельным оружием».

По их же данным, отмечает агентство, речь может идти о модификации баллистической ракеты средней дальности DF-26.

А.Б.

