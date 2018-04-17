Британских футболистов напугали русскими девушками

2018-04-17 02:00 | www.oxu.az | 4

Британский эксперт по безопасности и разведке профессор Энтони Глис выразил мнение, что российские девушки могут быть использованы Кремлем для соблазнения футболистов сборной Англии на чемпионате мира 2018 года.

Как передает Oxu.Az, его слова приводит Daily Express.

«Я знаю, что у английской национальной команды нет больших надежд на победу в ЧМ-2018. Если вдруг шансы команды возрастут, то русские помешают победе.

При помощи пищевого отравления или соблазняя игроков великолепными русскими девушками, но они это сделают. Такое поведение в стиле страны, где государство и болельщики ничем не разделены», - заявил Глис.

По мнению эксперта, девушки - это тактика Кремля. «Отвлечение внимания игроков от соревнований при помощи русских девушек — это кремлевская тактика. Даже британские чиновники знают о том, что необходимо избегать русских женщин», - добавил он.

В начале марта газета The Sun сообщила, что британские футболисты привезут на чемпионат мира в Россию своих поваров, а также ряд продуктов, таких как кексы, запеченные бобы, томатный соус, шоколад, горчицу и чай.

Отмечается, что меры связаны со страхом отравлений на первенстве.

Великобритания понизила уровень делегации на чемпионате мира. Такое решение было принято после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля веществом, которое якобы разрабатывалось Россией.

А.Б.

