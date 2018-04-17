В Ереване полиция призывает не допустить участия подростков в протестах

2018-04-17 02:05 | www.trend.az | 7

Полиция Армении распространила заявление, в котором призвала организаторов массовых акций в Ереване, протестующих против выдвижения на пост премьера экс-президента Сержа Саргсяна, не допустить участия в них подростков, передает РИА Новости.

В случае грубого нарушения общественного порядка и угрозы жизни и здоровью граждан полиция имеет право применять спецсредства, и не исключено, что в результате паники или неповиновения демонстрантов могут в первую очередь серьезно пострадать подростки", - говорится в заявлении, размещенном на сайте полиции.

В документе содержится призыв пресечь и не допустить участия в шествиях и митингах подростков для обеспечения их безопасности.

00:42 (GMT+4) Участники акции протеста против избрания премьер-министром экс-президента страны Сержа Саргсяна начали блокировать центральные улицы Еревана, передает РИА Новости.

Оппозиционеры уже перекрыли перекресток улиц Туманяна и Абовяна, а также проспекта Маштоц и улицы Амиряна. Через Северный проспект группы митингующих направляются к центру — площади Республики.