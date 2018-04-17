Девушка станцевала на шесте на дрейфующей по Дону льдине - ВИДЕО

2018-04-17 02:32 | www.oxu.az | 2

Воронежский экстремал Богдан Корженевский и его супруга Марина сняли ещё одно эффектное видео, записанное на дрейфующей по Дону льдине.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Вести.ру, в этот раз единственным героем ролика стала Марина Корженевская – девушка танцевала на пилоне.

В описании под роликом Богдан Корженевский признался, что было тяжело, и от задумки по соображения безопасности хотелось отказаться. Но всё-таки идею удалось реализовать.

«Есть направления, которые нравятся, а тут оставалось только их объединить. В результате объединения рождаются такие интересные, красивые видео», – сообщил корреспонденту Богдан Корженевский.

Супруга экстремала Марина сообщила в своём Instagram, что было немного страшно. И холодно – но только сначала: «Главное – начать» .

А.Б.

