Пентагон: CША не проводят никаких военных операций в Хомсе

2018-04-17 02:58 | www.apa.az | 6

Соединенные Штаты в настоящее время не проводят никаких военных операций и не ведут боевых действий в сирийской провинции Хомс, где ранее, по сообщению агентства SANA, ракетному обстрелу подвергся военный аэродром.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель министерства обороны США Эрик Пахон.

"Никакой американской военной активности в этом районе на данный момент нет", - проинформировал он. Другой информации на этот счет, как уточнил Пахон, у Пентагона к настоящему времени нет.