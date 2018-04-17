США непричастны к ракетному удару в провинции Хомс - Пентагон

2018-04-17 03:05 | www.trend.az | 7

Соединенные Штаты в настоящее время не проводят никаких военных операций и не ведут боевых действий в сирийской провинции Хомс, где ранее, по данным агентства SANA, ракетному обстрелу подвергся военный аэродром. Об этом сообщил в понедельник ТАСС официальный представитель министерства обороны США Эрик Пахон.

"Никакой американской военной активности в этом районе на данный момент нет", - проинформировал он. Других сведений на этот счет, как уточнил Пахон, у Пентагона к настоящему времени не имеется.