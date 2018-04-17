В армии Израиля не располагают информацией об ударах в Сирии

2018-04-17 03:40 | www.apa.az | 5

Армия обороны Израиля не располагает информацией о каких-либо ударах в сирийской провинции Хомс, где ранее ракетному обстрелу подвергся военный аэродром.

Как передает АПА, об этом ТАСС сообщил представитель армейской пресс-службы.

"Я не располагаю информацией о каких-либо инцидентах такого типа", - сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий запрос.

Ранее агентство SANA сообщило, что средства ПВО сирийской армии в ночь на вторник отразили ракетный удар по военному аэродрому Шайрат в провинции Хомс. При этом новостной портал Al Masdar проинформировал, что эта атака проведена израильскими ВВС.