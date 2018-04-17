28 Мая объявлен в Чикаго Национальным днем Азербайджана

2018-04-17 04:18 | www.apa.az | 5

Мэр одного один из крупнейших городов США Чикаго Рам Эмануэль выступил с официальным заявлением в связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики.

Как сообщили АПА в посольстве Азербайджана в США, в заявлении говорится, что АДР наряду с признанием избирательного права для всех граждан независимо от расы, цвета кожи, этнической или религиозной принадлежности была одним из первых государств, предоставивших женщинам равные с мужчинами права.

Было отмечено, что за последние 25 лет Азербайджан укрепил свой суверенитет и независимость, и в настоящее время является союзником и стратегическим партнером США в Каспийском регионе.

В заявлении говорится, что азербайджанцы, проживающие в Чикаго и в других городах мира 28 мая, будут отмечать 100-летие АДР, чтя вклад своих предков в распространение демократии на Кавказе, в Центральной Азии и на Среднем Востоке.

В заключении Рам Эмануэль объявил 28 мая 2018 года Национальным днем Азербайджана в Чикаго.