Сирийские ПВО сбили около девяти ракет в районе Хомса

2018-04-17 04:26 | www.apa.az | 7

Сирийские ПВО сбили около девяти ракет в районе Хомса, нацеленных на авиабазу Шайрат.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает сирийское национальное агентство САНА.

Жертв и разрушений в результате удара нет.

Вместе с тем, нформационный портал «Аль-Масдар» со ссылкой на военный источник сообщил, что силы ПВО Сирии совершили пуск нескольких ракет по военным самолетам, нарушившим сирийское воздушное пространство.

По данным портала, самолеты вошли в воздушное пространство Сирии со стороны Ливана. ВС Сирии предполагают, что это израильские самолеты.