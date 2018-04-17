2018-04-17 04:26 | www.apa.az | 7
Сирийские ПВО сбили около девяти ракет в районе Хомса, нацеленных на авиабазу Шайрат.
Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает сирийское национальное агентство САНА.
Жертв и разрушений в результате удара нет.
Вместе с тем, нформационный портал «Аль-Масдар» со ссылкой на военный источник сообщил, что силы ПВО Сирии совершили пуск нескольких ракет по военным самолетам, нарушившим сирийское воздушное пространство.
По данным портала, самолеты вошли в воздушное пространство Сирии со стороны Ливана. ВС Сирии предполагают, что это израильские самолеты.