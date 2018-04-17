В Сирии по двум авиабазам нанесены ракетные удары - ОБНОВЛЕНО

2018-04-17 05:16 | www.apa.az | 4

Средства ПВО сирийской армии сумели отразить в ночь на вторник два ракетных удара, которые были нанесены по военным аэродромам Шайрат в провинции Хомс и Думейр в 50 км к северу от Дамаска.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, сирийским зенитчикам удалось поразить шесть целей над Шайратом и сбить еще три ракеты на подлете к Думейру.

По информации новостного портала Al Masdar, две авиабазы атаковали ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана. Эти сведения, однако, пока не подтверждены Дамаском официально. Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля заявил , что не располагает информацией об ударах в Сирии.

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ПВО Сирии отражает ракетную атаку по авиабазе Шайрат.

Как передает АПА, об этом сообщает сирийское информагентство SANA.

В апреле прошлого года в результате массированного удара американских "Томагавков" авиабаза "Шайрат" была практически полностью уничтожена. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Жертвами удара стали пять человек, ранения получили семеро.