Капитализм угрожает человечеству, заявил президент Боливии

2018-04-17 05:55 | www.trend.az | 7

Президент Боливии Эво Моралес предупредил об опасности, которая якобы угрожает всему человечеству в результате развития капитализма, сообщает РИА Новости.

"Хочу сказать вам, в опасности не только будущее индейского движения, в опасности вся жизнь и человечество в мире, и они потому в опасности, что ориентированная на зарабатывание капитала политика, сосредоточенная в руках небольшого числа людей, меньше всего признает права матери-земли, не уважая ее", – приводит агентство ABI заявление Моралеса во время его выступления на постоянном форуме по индейским вопросам в рамках ООН.

Моралес не в первый раз говорит об "опасностях капитализма". Так, в 2016 году он призывал отказаться от капиталистической модели ради достижения целей ООН в области устойчивого развития, а в своем выступлении на заседании генеральной ассамблеи ООН заявил о наступлении эры "глобального мракобесия", вызванного капиталистической системой.