Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в сирийской Ракке

2018-04-17 06:05 | www.trend.az | 6

Открытый брифинг Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в сирийском городе Ракка и лагере беженцев Рукбан состоится по вторник по инициативе России, сообщил пресс-секретарь постпредства страны при ООН Федор Стржижовский, пишет РИА Новости.

"Российская делегация запросила проведение открытого брифинга СБ ООН по гуманитарной ситуации в сирийских Ракке и Рукбане в контексте выполнения резолюции СБ ООН 2401", - сказал он. В постпредстве ожидают, что с докладом Совету выступит заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.