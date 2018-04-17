Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в сирийской Ракке

2018-04-17 06:25 | www.apa.az | 4

Открытый брифинг Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в сирийском городе Ракка и лагере беженцев Рукбан состоится по вторник по инициативе России.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь постпредства страны при ООН Федор Стржижовский.

В постпредстве ожидают, что с докладом Совету выступит заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

Согласно распространенной программе работы СБ ООН на вторник, брифинг состоится в ходе вечерней сессии работы Совета.