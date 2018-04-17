ВВП Китая в первом квартале 2018 года вырос на 6,8%

2018-04-17 06:34 | www.trend.az | 3

ВВП Китая по итогам первого квартала 2018 года вырос на 6,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, что оказалось значительно лучше официального прогноза и несколько выше ожиданий экспертов, свидетельствуют данные государственного статистического бюро Китая, передает РИА Новости.

"Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в первом квартале 2018 года составил 6,8% годовых ", - говорится в распространенном во вторник докладе.

Показатель оказался лучше официального прогноза и ожиданий экспертов. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали небольшое замедление темпов роста в первом квартале до 6,7% с 6,8% в четвертом квартале 2017 года.