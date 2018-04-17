Азербайджан значительно увеличил добычу золота

2018-04-17 08:02 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2018 года компания Anglo Asian Mining PLC (ААМ), производитель золота в Азербайджане, добыла 18 307 унций золота, что на 26 процентов больше, чем в аналогичный период 2017 года, следует из отчета компании.

Согласно отчету, столь резкий рост производства золота объясняется началом добычи на новом месторождении "Угур".

Производство меди в Азербайджане в отчетный период составило 255 тонн, что в 2,4 раза меньше показателя первого квартала 2017 года (606 тонн).

Добыча серебра в первом квартале составила 40 583 унции против 36 369 унции в аналогичный период 2017 года (рост за год на 3,1 процента). Из них 7 109 унций содержались в сплаве Доре.

В 2018 году ААМ планировала добыть до 84 тысяч унций золота.