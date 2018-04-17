Сбросивший дочь с крыши южноафриканец ждет суда – ФОТО

2018-04-17 08:59 | www.oxu.az | 7

Уроженец Африки, живущий недалеко от населенного пункта Элизабет, несколько дней назад в знак протеста кинул ребенка с крыши своего жилья. Таким образом отец хотел протестовать против сноса бедного поселения, в котором проживал вместе с родными.

Как передает Oxu.Az, шестимесячную девочку успел схватить сотрудник правоохранительных органов. А вот мужчина на данный момент ждет суда за свой поступок.

В суде мужчине предъявят обвинение в покушении на убийство собственного ребенка.

Некоторые свидетели даже умудрились снять произошедшее на видео. На нем видно, как некоторые соучастники протеста подначивают мужчину на то, чтобы он бросил ребенка. Крики «Бросай», «Кидай ее» и другие можно услышать на записи.

Отметим, что вскоре после протеста все жилища были снесены, а жильцы - выселены.