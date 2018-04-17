Протестующие в Ереване не приняли решение полиции о прекращении акций

2018-04-17 08:58 | www.trend.az | 7

Замначальника полиции Еревана Валерий Осипян передал во вторник решение о прекращении массовых собраний Николу Пашиняну, руководителю акций протеста против избрания премьером экс-президента Сержа Саргсяна, передает РИА Новости.

"Я должен вас предупредить, что, учитывая событие 16 апреля, принято решение о прекращении собрания", - сказал Осипян, передав Пашиняну письменное решение. Тот порвал документ на глазах у журналистов.

Ранее руководитель акции, депутат парламента Никол Пашинян заявил, что протестующие попытаются во вторник блокировать все подступы к парламенту, где 17 апреля планируется обсуждение и голосование по кандидатуре премьер-министра. Он предложил перекрывать центральные улицы уже ночью, а также приступить к блокированию улиц и дорог в областях страны. Во вторник Пашинян призвал сторонников не применяя насилия, проникать в здания госорганов, перекрывать улицы, препятствовать работе метро.

В понедельник коалиционные силы — Республиканская партия Армении и Дашнакцутюн — официально выдвинули кандидатуру Саргсяна на пост премьера. Выборы премьера ожидаются во вторник, 17 апреля.