В Узбекистане переименован один из основных комитетов парламента

2018-04-17 08:59 | www.trend.az | 9

Комитет по вопросам информации и коммуникационных технологий нижней палаты парламента Узбекистана был переименован в Комитет по вопросам инновационного развития, информационной политики и информационных технологий, сообщает Sputnik Узбекистан.

Изменение произошло в рамках комплексной программы мер по формированию организационно-правовых условий для ускорения процессов инновационного развития страны. При этом Узбекистан в этом деле не новатор - подобные комитеты действуют в Европарламенте, а также в парламентах Австралии, Ирландии, Канады и других стран.

"Если раньше внимание комитета концентрировалось исключительно на отраслевых направлениях, таких как телекоммуникации, деятельность массмедиа, информационно-библиотечных учреждений, рекламный и издательский рынок, то с проникновением информатизации во все сферы социально-экономической жизни общества мы стали больше работать в комплексных отраслях применения", - рассказал глава комитета Ильхом Абдуллаев.

По его словам, члены комитета стали активно вовлекаться в работу, связанную с поддержкой инноваций в разных сферах, основу которых во многом составляли механизмы использования современных информационных технологий.

Он также добавил, что в ближайшее же время комитет пересмотрит перспективные планы работы на предмет включения в них действенных мероприятий, направленных на достижение конкретных результатов в деле государственной поддержки инноваций.