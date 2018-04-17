В Китае заявили об отсутствии влияния конфликта с США на экономику страны

2018-04-17 09:16 | www.trend.az | 8

Торговый конфликт США не окажет влияния на экономику Китая и ее развитие, заявил во вторник начальник отдела общей статистики национальной экономики государственного статистического бюро Китая Син Чжихун, передает РИА Новости.

"Я знаю, что вам всем интересно то, как будут дальше развиваться торговые противоречия между Китаем и США и как это может повлиять на экономику Китая. Я хочу сказать, что на протяжении многих лет экономика Китая демонстрировала хороший прогресс, при этом сохраняя стабильность и устойчивость. Торговые противоречия не окажут влияния на экономику Китая или на ее импульс развития. Китайская экономика в высокой степени гибкая, это означает, что она может легко приспособиться к изменениям", — заявил на брифинге Си Чжихун.

Он подчеркнул, что экономика Китая обладает высокой устойчивостью, у есть хорошие перспективы для дальнейшего развития.

Чиновник добавил, что США проигнорировали правила международной торговли, что привело к торговому конфликту между Китаем и США.