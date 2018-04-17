В WhatsApp добавлена долгожданная функция

2018-04-17 09:35 | www.oxu.az | 6

Новая функция добавлена в популярный мессенджер WhatsApp.

Как передает Oxu.Az, новинка позволяет повторно загружать удаленные файлы.

Сейчас, если пользователь удаляет фотографию, видео или GIF-изображение из WhatsApp, то спустя 30 дней восстановить данные уже невозможно. Благодаря новой функции удаленные файлы можно будет вновь загрузить.

Пока эта возможность доступна только в приложениях для Android.

На сегодняшний день контент, который пользователи загружают через WhatsApp, сохраняется в отдельной папке на устройстве. Теперь файлы будут храниться еще и на серверах мессенджера даже после удаления со смартфонов и планшетов.