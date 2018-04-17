Россия может прекратить поставки ракетных двигателей в США

2018-04-17 12:04 | www.trend.az | 7

Россия прекратит поставки ракетных двигателей США в случае принятие соответствующего решения руководством страны, однако пока такого решения нет, заявил во вторник в эфире телеканала RBC вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, передает РИА Новости.

Законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США, ранее внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин. Проект, в частности, содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества РФ и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.