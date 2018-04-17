Режим прекращения огня был нарушен 91 раз

2018-04-17 10:10 | www.apa.az | 5

Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60 миллиметровые минометы (3 снаряда), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 91 раз.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны, с позиций, расположенных в селе Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, были обстреляны позиции азербайджанской армии в селах Гызылгаджилы, Бала Джафарли Газахского района, Асрик Джирдахан Товузского района, Геяли и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Немирли, Тагыбейли, Ширванлы, Сарыджалы, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гервенд, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Горган, Кюрдляр Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.