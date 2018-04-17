Напавшие в Баку на АЗС преступники задержаны

2018-04-17 10:31 | www.apa.az | 6

Как сообщили АПА в пресс-службе Министерства внутренних дел, 16 апреля примерно в 03:00 ночи двое неизвестных в масках на одной из АЗС, расположенной в Хатаинском районе столицы, угрожая предметом похожим на пистолет, забрали у операторов АЗС 867 манатов, после чего скрылись с места происшествия.

Как только информация поступила в полицию, незамедлительно была создана оперативная группа, состоящая из сотрудников Главного управления полиции города Баку и Хатаинского РУП. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам были задержаны подозреваемые в совершении данного преступления жители города Баку Гасан Мансуров и ранее судимый Бахтияр Джамалов. Во время обыска в квартире одного из них были обнаружены и изъяты используемые во время совершения преступления пистолет и маски.

По факту Хатаинским РУП ведется расследование.