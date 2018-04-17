Вышла в свет 55-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»

2018-04-17 12:12 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - "Конечно, шаги, предпринимаемые в энергетической политике, нас еще больше усиливают. Проводимая в этой области работа и выдвинутые инициативы обеспечат наши долгосрочные финансовые источники. И мы очень рационально используем эти возможности. Выдвинутые Азербайджаном новые проекты, новые инициативы высоко оцениваются и мировым сообществом. Азербайджан уже берет на себя очень большую ответственность. Наша совместная деятельность с иностранными партнерами как в Азербайджане, так и за рубежом поднимается на новую ступень. Сегодня Азербайджан уже начинает вкладывать инвестиции в зарубежные страны. Для нас это новый процесс. Но мы подготовились к этому, и Азербайджан признан в мире как очень надежный инвестор и дружественная страна. Конечно, наши международные связи, в частности увеличение числа дружественных нам стран, и новые бизнес-проекты должны обеспечивать и наши экономические интересы". Эта цитата из 55-й книги многотомника «Развитие – наша цель» взята из речи главы государства на конференции, посвященной итогам четвертого года исполнения «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2009-2013 годах», состоявшейся 12 февраля 2013 года.

Материалы, опубликованные в 55-й книге многотомника, ответственный за выпуск которого – руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, академик Рамиз Мехтиев, охватывают период с февраля по апрель 2013 года. Эта книга начинается с текста интервью Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой журналу «Баку».

В издании собраны материалы по переговорам, заявлениям для печати, подписанным документам во время официальных визитов главы государства в Хорватию и Монтенегро, текст интервью газете «Pobjeda» Монтенегро, а также информация о мероприятиях, проведенных во время официальных визитов в Азербайджан президентов Сербии и Грузии.

В эту книгу многотомника вошли материалы, посвященные приему Президентом Азербайджана президентов Кувейта, Италии, Ирана, Австрии, Румынии, Великобритании, Марокко, Саудовской Аравии, Канады, Турции, Китая, Швейцарии и других государств, высокопоставленных лиц ОБСЕ, ИСЕСКО, Всемирного Банка, Азиатского Банка развития, Европейского Банка реконструкции и развития, совершивших визит в нашу страну, встречам с участниками проведенного в Баку XVI заседания Совета руководителей информационных агентств государств СНГ, международной конференции на тему «Гражданская оборона и подготовка к предотвращению катастрофического риска населения», проведенной в Габале, участию в других международных мероприятиях.

В 55-ю книгу издания вошли речи, выступления, рекомендации, посвященные успешной внутренней и внешней политике, проводимой главой государства в Азербайджане, укреплению экономического потенциала, армейскому строительству, обеспечению социально-экономического развития регионов, важным достижениям в сфере демократизации общества, а также информация об участии в церемонии запуска на орбиту первого азербайджанского телекоммуникационного спутника «Azerspace-1». B этой книге также опубликованы материалы об участии Президента в открытии Всемирного экономического форума (Давосского форума) на тему «Стратегический диалог в связи с будущим Южного Кавказа и Центральной Азии», проведенном в Баку, текст выступления, обсуждения, обмен мнениями, проведенные с участниками форума.

B этом томе также опубликованы тексты обращений Президента Азербайджана IV съезду Совета аксакалов Азербайджана, XXIV Верховному Меджлису Общества Красного Полумесяца Азербайджана, интервью влиятельному журналу «The Business Year» Великобритании, телеканалу «Россия -24».

В книге размещены материалы, посвященные поездке главы государства в Габалинский район, встрече с местной общественностью, знакомству со строительством инфраструктурных объектов в столице и регионах, участию в церемониях открытия.

В книгу включены указатели «Примечания», «Персоналии», «Географические названия».

При подготовке выпущенного «Азернешр» 55-го тома использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.