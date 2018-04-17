На фронте продолжается напряженность

2018-04-17 09:54 | www.oxu.az | 6

Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60 миллиметровые минометы (3 снаряда), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 91 раз.

Об этом Oxu.Az сообщили в Министерстве обороны.

С позиций, расположенных в селе Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района, а также на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гызылгаджылы, Бала Джафарли Газахского района, Асрик Джырдахан Товузского района, Геяли и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Немирли, Тагыбейли, Ширванлы, Сарыджалы, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.