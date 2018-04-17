ОБСЕ проведет мониторинг

2018-04-17 10:00 | www.oxu.az | 5

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 18 апреля планируется проведение очередного мониторинга на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении.

Как сообщили Oxu.Az в Министерстве обороны, мониторинг пройдет на территории Физулинского района. Со стороны Азербайджана его проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут личный представитель Анжей Каспршик, его полевые помощники Огнен Йович и Михаил Олару.