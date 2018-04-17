Paşa Bank совместно с компанией IВМ создал цифровую лабораторию

2018-04-17 10:38 | www.apa.az | 8

«84% клиентов Paşa Bank осуществляют выплаты в валюте, и это, на мой взгляд, хороший показатель».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявил председатель правления Paşa Bank Талех Кязымов в рамках своего выступления на I Международной банковской выставке-конференции на тему «Цифровой банкинг и безопасность».

По его словам, в последующие три года банк намерен увеличить этот показатель до 90%. «Мы совместно с компанией IВМ создали цифровую лабораторию. Сформирована рабочая группа, состоящая из местных сотрудников, чтобы осуществить этот проект. Не могу сказать, что в 2020 году мы будем полностью цифровым банком, но, во всяком случае, мы расширяем свою деятельность в этом направлении».

Т.Казимов также добавил, что на сегодня у Paşa Bank есть дочерние предприятия в Турции и Грузии.