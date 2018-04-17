Азербайджан стал членом Ассоциации провайдеров кредитных сведений в Европе и Центральной Азии

2018-04-17 11:01 | www.apa.az | 7

Сегодня в Баку состоялась церемония подписания документов о создании Ассоциации провайдеров кредитных сведений в Европе и Центральной Азии.

Как сообщает АПА-Экономикс, учредительные документы о создании ассоциации подписали представители кредитных реестров и бюро 8 стран – Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Украины и Узбекистана.

По мнению главного исполнительного директора Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджана Ибрагима Алышова, создание ассоциации позволит упростить доступ к финансовым услугам в регионе, а также стимулировать развитие финансового рынка. Он добавил, что Азербайджан предпринимает шаги для превращения в региональный финансовый центр.