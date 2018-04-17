Знаменитости на свадьбе телеведущего – ФОТО

2018-04-17 10:30 | www.oxu.az | 7

Вчера в одном из известных ресторанов столицы состоялась свадьба ведущего телепередачи «ATV kulis» Мурада Азимзаде.

Как передает Oxu.Az, Азимзаде женился на девушке по имени Мужган.

В церемонии приняли участие знаменитости. Среди них: народный артист Анвер Садыгов, заслуженные артисты Эльза Сеиджахан, Мурад Дадашов, ведущие Афаг Гянджали, Айтен Сафарова, Гаджи Нуран, Эльгиз Акбер, Кенуль Мухтарова, Азер Сулейманлы, Туран Ибрагимов, Вусал Муртузалиев, певцы Роза Зергерли, Рауф, Аяз Гасымов, Кязымджан, Намиг Гарачухурлу и другие.

Отметим, что Мурад женился во второй раз.

Пярвиз Гусейн

