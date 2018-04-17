«Большая семерка» ждет ответа от России

2018-04-17 10:43 | www.oxu.az | 7

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» выступили с совместным заявлением по делу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отравленных в Великобритании.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на документ, размещенный на сайте правительства Канады (председательствует в этом году в организации - ред.).

«Мы едины в самом решительном осуждении атаки 4 марта с использованием нервно-паралитического вещества в Солсбери.

Мы соглашаемся с позицией Великобритании и разделяем ее, что с высокой долей вероятности Российская Федерация несет ответственность за это нападение и что этому нет реального альтернативного объяснения, - указано в заявлении. - Мы призываем Россию срочно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери».

Ранее, 14 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что при нападении на Скрипаля использовалось вещество под названием BZ. В качестве доказательства он сослался на данные экспертизы швейцарской лаборатории, полученные Москвой на условиях конфиденциальности. Глава российского МИД подчеркнул, что указанное вещество находилось на вооружении США и других стран НАТО, в СССР и России такие химические соединения не разрабатывались.

Отметим, что в «Группу семи» (G7) входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.