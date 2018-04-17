Исполнительный директор: «Центральный банк полностью обеспечивает банки валютой»

2018-04-17 11:20 | www.apa.az | 7

В Азербайджане нет причин для девальвации национальной валюты.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявил главный исполнительный директор Палаты по надзору за финансовыми рынками Ибрагим Алышов.

«Волатильность, которую мы наблюдали в отношении курса американской валюты в Турции и России последнюю неделю, создала определенную психологическую напряженность и в Азербайджане. Но наши наблюдения и анализ показывают, что у банков нет нехватки в инвалюте. Центральный банк своевременно обеспечивает банки и филиалы валютой. Это всего лишь психологический фактор. За последнюю неделю объёмы покупки валюты населением в стране на одного человека составили около 800-1300 долларов. Повторюсь это всего лишь психологический фактор, вызванный событиями в соседних странах, но каких-либо макроэкономических оснований для девальвации нет», - подчеркнул И.Алышов.