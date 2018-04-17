Задержаны грабители, напавшие на заправку в Баку

2018-04-17 10:52 | www.oxu.az | 7

Задержаны лица, напавшие на автозаправочную станцию в Баку.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МВД, 16 апреля около 03:00 двое людей в масках пришли на одну из автозаправочных станций в Хатаинском районе Баку и, угрожая трем операторам предметом, похожим на пистолет, забрали у них 867 манатов денег и скрылись.

На основе поступившей информации была создана оперативная группа, состоящая из сотрудников Главного управления полиции города Баку и Управления полиции Хатаинского района.

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении преступления жители Баку – Гасан Мансуров и ранее судимый Бахтияр Джамалов.

В ходе обыска в доме одного из них был обнаружен игрушечный пистолет, используемый во время нападения, и маска.

По факту в Управлении полиции Хатаинского района ведется расследование.

Эльвин Пашазаде

