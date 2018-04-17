В CinemaPlus прошла «Ужасная ночь» - ФОТО + ВИДЕО

2018-04-17 10:55 | www.oxu.az | 7

В кинотеатре премиум класса «CinemaPlus Azerbaijan» в пятничную ночь с 13-го на 14-е апреля состоялась «Ночь фильмов ужасов».

С 22:30 до 7:00 утра гостям были показаны фильмы «Страна призраков», «Тихое место» и «Винчестер. Дом, который построили призраки», а самое интересное – в эту ночь закуски, алкоголь и музыка оставались со зрителями до самого утра! Абсолютно бесплатно.

В перерывах между сеансами всех ждали интересные конкурсы и розыгрыши призов.

Показанные в эту ночь фильмы «Страна призраков» и «Винчестер. Дом, который построили призраки» были профессионально дублированы студией «Cinemazadeh» на азербайджанский язык.

Поддержку в организации мероприятия оказали: дубляжная студия Cinemazadeh, Cinema Distribution, Papa Johns Pizza Azerbaijan, Portal Games, винная компания Merit Brand, Red Bull, Coca-Cola, Sheh su и пивоваренный завод Балтика-Баку.

Кинотеатр «CinemaPlus» всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать сюрпризы.