Рост ВВП Азербайджана в I квартале составил 2,3%

2018-04-17 11:55 | www.apa.az | 8

Реальный рост ВВП Азербайджана в I квартале 2018 года составил 2,3%.

Как сообщили АПА-Экономикс в Госкомстате, номинальный объем ВВП за отчетный период составил 17 млрд. 185,1 млн. манатов. Рост ненефтяного ВВП в январе-марте 2018 года составил 2,9%. В нефтяном секторе рост составил 1,5%. ВВП на душу населения по итогам первого квартала 2018 года составил 1 755,7 маната.

ВВП в секторе информации и связи вырос на 13,2%, в транспортном секторе - на 12,5%, в области туризма – на 7,1%, сельского хозяйства – на 4,2%, промышленности - на 2,6%, в других сферах - на 1,3%, ВВП в строительном секторе упал на 11,2%.